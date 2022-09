No escalation | Conte e la strategia sull' Ucraina Cosa dice ad Annunziata

(Di domenica 11 settembre 2022) Le forze di Kiev guadagnano terreno nei confronti dei russi, Giuseppeè orgoglioso della controffensiva? "Assolutamente sì, è quello che ci siamo augurati tuttindo sin dall'inizio: ferma condanna verso un'aggressione ingiustificata, pieno sostegno alla popolazione" ma "la nostraè sempre quella di cercare di risolvere i conflitti non alimentandomilitari", ha detto il leader del Movimento 5 stelle ospite di Luciaa Mezz'ora in più su Rai Tre. "Sin dall'inizio eravamo consapevoli che non ci si può difendere, peraltro in una prospettiva asimmetrica, con le mani nude da un'aggressione, ed è per questo che abbiamo acconsentito anche a sostenere l'non solo con le sanzioni economiche e ...

Il Sannio Quotidiano

Di fronte alla recentedel conflitto, con l'ultimo attentato della figlia di Dugin, ... Giuseppeha recentemente affermato di essere "l'unico leader che in questa campagna elettorale ...... con 17 comparti sotto pressione a causa dell'dei prezzi di energia elettrica, gas e ... con Giuseppee Antonio Tajani; in agenda per mercoledì 14 settembre ci sono Enrico Letta, Carlo ...