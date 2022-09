MOVIOLA – Lazio-Verona | Luis Alberto segna il 2-0 | prima Cancellieri in area su Kallon | era rigore?

(Di domenica 11 settembre 2022) Termina 2-0 la gara trae Hellas, con la rete finale realizzata daal minuto 96. Il centrocampista spagnolo dopo una finta sgancia un destro dal limite dell’all’angolino basso di destra, spiazzato Montipò. Ma è furia scaligera per un possibile intervento inbiancoceleste diche affonda la scivolata da dietro su. Chiesto il, Irrati lascia continuare e il Var non interviene: alla, un lieve contatto sembra esserci, l’attaccante ospite però va giù in modo innaturale. Resta qualche dubbio. SportFace.

cmdotcom : Serie A, la MOVIOLA LIVE: dito medio di Sarri alla panchina del Verona - LALAZIOMIA : MOVIOLA| Partita impostata sul piano fisico dal Verona, corretta la gestione del match di Irrati… - zazoomblog : Serie A la MOVIOLA LIVE di Lazio-Verona e Juve-Salernitana: Immobile chiede rigore annullato gol Cancellieri -… - zazoomblog : Serie A la MOVIOLA LIVE di Lazio-Verona e Juve-Salernitana: Immobile chiede un rigore - #Serie #MOVIOLA #Lazio-Vero… - LALAZIOMIA : Serie A, la MOVIOLA LIVE di Lazio-Verona e Juve-Salernitana: Immobile chiede un rigore -

Sintesi Juventus Salernitana 0 - 0Fischio d'inizio ore 20.45 Migliore in ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Bella vittoria dellache all'Olimpico supera 2 - 0 il Verona riscattando la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i ...Finisce con una vittoria di misura è importantissima per la Lazio il ventunesimo match arbitrato da Irrati contro i biancocelesti. Gara fisica, ma non complicata da gestire per il direttore ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...