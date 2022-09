Juve-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l'esordio con sconfitta in Champions League (2-1 a Parigi contro il Psg), la Juventus riporta la testa al campionato e alla sfida contro... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l'esordio con sconfitta in Champions League (2-1 a Parigi contro il Psg), lantus riporta la testa al campionato e alla sfida contro...

forumJuventus : Allegri pre #JuveSalernitana: “La Juve deve tornare ad essere antipatica e vincente. Formazione ancora da decidere”… - FI69interista : @tuttosport Si, ma #Allegri ha detto che la partita contro la #salernitana è più difficile di quella contro il #psg… - Luxgraph : Juve-Salernitana, l'analisi tattica: Miretti decisivo tra le linee - ZonaBianconeri : RT @Tomas1374: La fiera dell'ovvio 'Non c'è più il #PSG' Attenzione #Juve a non sbagliarti e pensare che la #Salernitana abbia #Mbappè #Me… - Tomas1374 : La fiera dell'ovvio 'Non c'è più il #PSG' Attenzione #Juve a non sbagliarti e pensare che la #Salernitana abbia… -