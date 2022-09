Infortunio Chiesa, slitta il rientro dell’esterno: i motivi (Di domenica 11 settembre 2022) slitta il rientro di Federico Chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale slitta il rientro di Federico Chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro doveva essere a settembre ma appena l’attaccante ha iniziato a caricare ha sentito fastidio la ginocchio operato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022)ildi Federicoin campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondialeildi Federicoin campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ildoveva essere a settembre ma appena l’attaccante ha iniziato a caricare ha sentito fastidio la ginocchio operato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

