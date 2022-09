Il piccolo sogno di adulti e bambini: la tastiera di Lego! Ora funziona perfettamente ed è in vendita (Di domenica 11 settembre 2022) È stato realizzato l’impensabile, o meglio ciò che si credeva non potesse nascere mai poiché non è un argomento di tendenza ormai. Parliamo di una tastiera a tema lego, e se questo non è il massimo del massimo, allora non sappiamo veramente che cosa sia. La nuova tastiera a tema Lego è pronta, ed ora nessuno ci impedirà di comprarla visto e considerato che sia stata prodotta con successo – Computermagazine.itTutti noi abbiamo sognato almeno una volta di creare una tastiera per PC a tema Lego, ma ci ha già pensato MelGeek portando avanti una idea innovativa. Il gruppo ha voluto progettare la tastiera meccanica Pixel, perfettamente compatibile sia con le costruzioni LEGO che con le minifigure e le strutture 3D. Nello specifico il prodotto appare essere del tutto configurabile, a partire dai copritasti e ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 settembre 2022) È stato realizzato l’impensabile, o meglio ciò che si credeva non potesse nascere mai poiché non è un argomento di tendenza ormai. Parliamo di unaa tema lego, e se questo non è il massimo del massimo, allora non sappiamo veramente che cosa sia. La nuovaa tema Lego è pronta, ed ora nessuno ci impedirà di comprarla visto e considerato che sia stata prodotta con successo – Computermagazine.itTutti noi abbiamo sognato almeno una volta di creare unaper PC a tema Lego, ma ci ha già pensato MelGeek portando avanti una idea innovativa. Il gruppo ha voluto progettare lameccanica Pixel,compatibile sia con le costruzioni LEGO che con le minifigure e le strutture 3D. Nello specifico il prodotto appare essere del tutto configurabile, a partire dai copritasti e ...

