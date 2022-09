Giorgia Soleri si tatua una poesia sulla schiena, scoppia la polemica: “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola” (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgia Soleri di nuovo nel mirino delle critiche. Da qualche settimana l’attivista e influencer, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è sotto i riflettori, in particolare per la sua discussa partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Ora, però, a far discutere il popolo del web è il suo nuovo tatuaggio: la lunga poesia “Sono così” di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese, scritta in caratteri vari su tutta la sua schiena. E stata lei stessa a mostrarla in un post pubblicato su Instagram, sotto al quale si sono scatenati i commenti: “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola”, le ha scritto un utente. E ancora: “Che brutto rovinare il corpo… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)di nuovo nel mirino delle critiche. Da qualche settimana l’attivista e influencer, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è sotto i riflettori, in particolare per la sua discussa partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Ora, però, a far discutere il popolo del web è il suo nuovoggio: la lunga“Sono” di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese, scritta in caratteri vari su tutta la sua. E stata lei stessa a mostrarla in un post pubblicato su Instagram, sotto al quale si sono scatenati i commenti: “Ti? È unil miodi”, le ha scritto un utente. E ancora: “Che brutto rovinare il corpo… ...

vincentdeange15 : Qualcuno tolga i social a Giorgia Soleri ?? #giorgiasoleri #instagram #Influencer #salute #health #maneskin… - vogue_italia : Mai più senza ombretto rosa shocking - infoitcultura : Giorgia Soleri, il maxi tatuaggio sulla schiena: '7 ore di seduta', cosa significa - infoitcultura : Giorgia Soleri mostra il suo nuovo maxi tatuaggio: “7 ore di seduta” - infoitcultura : Giorgia Soleri hot: lato B in vista per mostrare i nuovi tatuaggi/ 'Sono così, non ho tempo per i rimpianti' -