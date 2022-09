F1, Mattia Binotto: “Abbiamo un assetto più scarico di Red Bull, pensiamo di avere un buon ritmo” (Di domenica 11 settembre 2022) Una grande chance. Alle ore 15.00 prenderà il via il GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia della vittoria. La Rossa potrà contare sul monegasco Charles Leclerc che partirà in pole-position, mentre lo spagnolo Carlos Sainz, per via degli interventi sul motore, sarà nelle retrovie. Tante penalizzazioni nell’appuntamento in Brianza per la decisione di diversi team di andare in penalità per avere a disposizione elementi nuovi legati alla Power Unit. E’ stato il caso anche dell’olandese Max Verstappen, leader del campionato e tra i favoriti della vigilia, che per via della sostituzione del motore endotermico scatterà dalla settima casella. Fondamentale per Leclerc sarà la partenza, ma ancor di più la gestione degli pneumatici. Ad analizzare la situazione è stato il Team Principal del Cavallino Rampante, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Una grande chance. Alle ore 15.00 prenderà il via il GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia della vittoria. La Rossa potrà contare sul monegasco Charles Leclerc che partirà in pole-position, mentre lo spagnolo Carlos Sainz, per via degli interventi sul motore, sarà nelle retrovie. Tante penalizzazioni nell’appuntamento in Brianza per la decisione di diversi team di andare in penalità pera disposizione elementi nuovi legati alla Power Unit. E’ stato il caso anche dell’olandese Max Verstappen, leader del campionato e tra i favoriti della vigilia, che per via della sostituzione del motore endotermico scatterà dalla settima casella. Fondamentale per Leclerc sarà la partenza, ma ancor di più la gestione degli pneumatici. Ad analizzare la situazione è stato il Team Principal del Cavallino Rampante, ...

