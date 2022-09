autoestrada1 : Doppietta Lamborghini al Red Bull Ring nell’International GT Open con Oregon Team -

... che nei cambi era subentrato a Hites (a sua volta autore di un'ottima rimonta dall'ottava piazza) sullan.63. Un vantaggio che alla fine si riduce a 1 594, con le prime due posizioni che ...... trionfatori in Germania nella gara di casa dell' Audi , oltretutto autrice di unacon il ... Nella prima, si è registrato il successo delladi Konsta Lappalainen, Mick Wishofer, ... Doppietta Lamborghini al Red Bull Ring nell'International GT Open con Oregon Team - QN Motori Jacopo Rubino Glenn van Berlo e Kevin Gilardoni ci hanno preso gusto. Sull'onda della prima vittoria stagionale in gara 2 a Budapest, giusto in tempo per entrare nella pausa estiva ...Va in archivio anche il doppio appuntamento Sprint di Imola del Campionato Italiano Gran Turismo. Alberto Di Folco e Stuart Middleton vincono Gara 1 con la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Imperiale Rac ...