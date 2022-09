Conte: “M5s non ha nulla a che fare con amici di Putin. Controffensiva ucraina? Siamo contenti. La stella polare resta la pace”” (Di domenica 11 settembre 2022) “Se sono orgoglioso della Controffensiva ucraina? Assolutamente sì, è quello che ci Siamo augurati tutti dicendo dall’inizio ferma condanna all’aggressione della Russia e pieno sostegno alla popolazione ucraina”. Lo ha detto Giuseppe Conte replicando a Mezz’ora in più a chi gli chiedeva se fosse orgoglioso dell’avanzata ucraina sul campo. “Da subito – ha osservato – Siamo stati consapevoli che non ci si può difendere a mani nude: per questo abbiamo acconsentito da subito alle sanzioni, appoggiato aiuti umanitari e poi anche militari” ma Conte ha ricordato la “vocazione pacifista” di M5s. “Noi – ha osservato – Siamo nati il giorno di San Francesco e la pace e il multilateralismo sono la nostra stella ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) “Se sono orgoglioso della? Assolutamente sì, è quello che ciaugurati tutti dicendo dall’inizio ferma condanna all’aggressione della Russia e pieno sostegno alla popolazione”. Lo ha detto Giuseppereplicando a Mezz’ora in più a chi gli chiedeva se fosse orgoglioso dell’avanzatasul campo. “Da subito – ha osservato –stati consapevoli che non ci si può difendere a mani nude: per questo abbiamo acconsentito da subito alle sanzioni, appoggiato aiuti umanitari e poi anche militari” maha ricordato la “vocazione pacifista” di M5s. “Noi – ha osservato –nati il giorno di San Francesco e lae il multilateralismo sono la nostra...

raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - DcMaronno : RT @janavel7: ...dopo anni, si accorgeranno della truffa e chiederanno i soldi indietro, il M5s sarà scomparso assieme a lui anche Conte e… - RomanoPasqua : RT @BEPPESARNO: ...Candidano anche Scarpinato giudice antimafia. IL #m5s ha completamente sostituito il piddî sui temi sociali, ambientali… -