Classifica Mondiale Superbike 2022: Bautista al comando, Razgatlioglu a -55 davanti a Rea (Di domenica 11 settembre 2022) Classifica Mondiale Superbike 2022 1 ALVARO Bautista 332 DUCATI 2 TOPRAK Razgatlioglu 277 YAMAHA 3 JONATHAN REA 274 KAWASAKI4 ANDREA LOCATELLI 157 YAMAHA5 MICHAEL RUBEN RINALDI 147 DUCATI 6 SCOTT REDDING 135 BMW7 AXEL BASSANI 135 DUCATI 8 IKER LECUONA 134 HONDA 9 ALEX LOWES 132 KAWASAKI 10 XAVI VIERGE 82 HONDA 11 GARRETT GERLOFF 68 YAMAHA 12 LORIS BAZ 68 BMW 13 PHILIPP OETTL 48 DUCATI 14 LUCAS MAHIAS 37 KAWASAKI 15 LUCA BERNARDI 24 DUCATI16 ROBERTO TAMBURINI 23 YAMAHA 17 EUGENE LAVERTY 18 BMW 18 MICHAEL VAN DER MARK 15 BMW 19 XAVI FORES 12 DUCATI 20 KOHTA NOZANE 12 YAMAHA 21 ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW 22 CHRISTOPHE PONSSON 8 YAMAHA 23 HAFIZH SYAHRIN 4 HONDA 24 LEON HASLAM 4 KAWASAKI 25 TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA 26 PETER HICKMAN 2 BMW 27 LEANDRO MERCADO 2 HONDA Foto: LiveMedia/Valerio ...

