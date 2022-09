Calcio: Sticchi Damiani, 'Lecce pretende rispetto, due rigori evidenti non concessi' (Di domenica 11 settembre 2022) Lecce, 11 set. (Adnkronos) - "Il Lecce ha strameritato di vincere una partita dove ci sono stati due episodi con altrettanti falli di mano lampanti. L'arbitro non ha richiesto il Var. Noi imponiamo ai nostri tesserati massimo rispetto delle regole e sanzioniamo chi non si rispetta bene. Veniamo già da una retrocessione decretata dal Var e vogliamo chiarire sin da subito le cose. Pretendiamo rispetto, oggi lo spettacolo non esce bene. Al tifoso non sappiamo che spiegazioni dare”. Sono le dure parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a Dazn dopo il pareggio con il Monza. “Sul primo episodio Molina cerca il pallone con il braccio -ha dichiarato Sticchi Damiani-. Sul secondo episodio c'è stato un contrasto tra Colombo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022), 11 set. (Adnkronos) - "Ilha strameritato di vincere una partita dove ci sono stati due episodi con altrettanti falli di mano lampanti. L'arbitro non ha richiesto il Var. Noi imponiamo ai nostri tesserati massimodelle regole e sanzioniamo chi non si rispetta bene. Veniamo già da una retrocessione decretata dal Var e vogliamo chiarire sin da subito le cose. Pretendiamo, oggi lo spettacolo non esce bene. Al tifoso non sappiamo che spiegazioni dare”. Sono le dure parole del presidente delSaverioa Dazn dopo il pareggio con il Monza. “Sul primo episodio Molina cerca il pallone con il braccio -ha dichiarato-. Sul secondo episodio c'è stato un contrasto tra Colombo e ...

