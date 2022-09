Avanti un altro, pugno in pancia a bonolis: finisce a terra (Di domenica 11 settembre 2022) Durante una puntata di Avanti un altro un concorrente, dopo aver dato la risposta sbagliata, si vendica colpendo Paolo bonolis proprio nelle parti basse. La scena a cui ha assistito tutto il pubblico è davvero esilarante. Paolo bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più belle della tv italiana. Insieme amano far sorridere i telespettatori all’interno del programma da loro condotto, Avanti un altro. Si tratta di una trasmissione mandata in onda su Canale 5 che dà la possibilità ai concorrenti di portare a casa, solo nel momento in cui riescono a terminare la sfida finale, un montepremi molto importante. Non mancano però quegli intramezzi in cui Paolo bonolis si rende protagonista, delle situazioni talmente assurde da essere molto ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 11 settembre 2022) Durante una puntata diunun concorrente, dopo aver dato la risposta sbagliata, si vendica colpendo Paoloproprio nelle parti basse. La scena a cui ha assistito tutto il pubblico è davvero esilarante. Paoloe Luca Laurenti sono una delle coppie più belle della tv italiana. Insieme amano far sorridere i telespettatori all’interno del programma da loro condotto,un. Si tratta di una trasmissione mandata in onda su Canale 5 che dà la possibilità ai concorrenti di portare a casa, solo nel momento in cui riescono a terminare la sfida finale, un montepremi molto importante. Non mancano però quegli intramezzi in cui Paolosi rende protagonista, delle situazioni talmente assurde da essere molto ...

