Atalanta, De Roon: «Vincere se sbagli l’ultimo passaggio è difficile» (Di domenica 11 settembre 2022) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Cremonese Marten De Roon ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Cremonese. LE PAROLE – «Peccato per il pareggio perché arrivato in casa contro una neopromossa. Dovevamo Vincere, abbiamo rischiato poco e dominato. Siamo arrivati spesso là davanti, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e in queste condizioni fare gol è difficile. Siamo riusciti a trovare i gol con palla inattiva, uno annullato giustamente, ma peccato per la rete subita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Marten De, centrocampista dell’, ha parlato dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Cremonese Marten Deha parlato a Sky Sport dopo-Cremonese. LE PAROLE – «Peccato per il pareggio perché arrivato in casa contro una neopromossa. Dovevamo, abbiamo rischiato poco e dominato. Siamo arrivati spesso là davanti, ma ci è mancatoe in queste condizioni fare gol è. Siamo riusciti a trovare i gol con palla inattiva, uno annullato giustamente, ma peccato per la rete subita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #DeRoon parla dopo #AtalantaCremonese ??? - LeBombeDiVlad : ??? #Atalanta, il rammarico di #DeRoon: 'Per stare in alto gare così vanno vinte' ?? Le parole del capitano bergam… - Atalantinicom : #Atalanta - De Roon: 'Peccato per il pari, per stare in alto bisogna vincere questi match... - sportface2016 : #Atalanta, #DeRoon: 'Se vogliamo stare in alto, bisogna vincere' - VoceGiallorossa : ???Atalanta, de Roon: 'La Roma? Può essere un vantaggio giocare ogni tre giorni' #ASRoma -