Alfonso Signorini, è finita così: l’annuncio del conduttore in queste ore (Di domenica 11 settembre 2022) Alfonso Signorini ha rivelato al Corriere della Sera di aver interrotto la relazione che andava avanti da 18 anni. Alfonso Signorini non sta certamente vivendo uno dei momenti più semplici della sua vita. Come riportato anche dalla testata Fanpage, infatti, il celebre conduttore del Grande Fratello VIP si è separato dal suo compagno. l’annuncio è stato dato proprio da Signorini in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il volto noto della TV ha confermato la fine della relazione con Paolo Galimberti, imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia. Si tratta di una rottura che fa rumore, se si pensa che il legame sentimentale tra i due durava ormai da quasi un ventennio. “Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme“, ... Leggi su kronic (Di domenica 11 settembre 2022)ha rivelato al Corriere della Sera di aver interrotto la relazione che andava avanti da 18 anni.non sta certamente vivendo uno dei momenti più semplici della sua vita. Come riportato anche dalla testata Fanpage, infatti, il celebredel Grande Fratello VIP si è separato dal suo compagno.è stato dato proprio dain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il volto noto della TV ha confermato la fine della relazione con Paolo Galimberti, imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia. Si tratta di una rottura che fa rumore, se si pensa che il legame sentimentale tra i due durava ormai da quasi un ventennio. “Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme“, ...

