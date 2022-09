Vuelta a España 2022: Richard Carapaz fa tripletta a Puerto de Navacerrada, Remco Evenepoel in trionfo (Di sabato 10 settembre 2022) Gli attacchi ci sono stati, ma le forze erano davvero poche. Remco Evenepoel questa volta può davvero esultare: terminata la ventesima tappa della Vuelta a España 2022, la Maglia Rossa è definitivamente sua e potrà esibirla domani nella passerella finale di Madrid. Nella penultima frazione della corsa iberica gioisce ancora una volta un super Richard Carapaz: il campione olimpico della Ineos Grenadiers trova la terza vittoria parziale, che va a sommarsi alla classifica dei GPM. Scatti, controscatti e continui capovolgimenti di fronte nella prima parte di gara che è stata affrontata a velocità altissime. Alla fine si è formata la fuga con in testa un sestetto composto da Marc Soler (UAE Team Emirates), Robert Stannard e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Simon ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Gli attacchi ci sono stati, ma le forze erano davvero poche.questa volta può davvero esultare: terminata la ventesima tappa della, la Maglia Rossa è definitivamente sua e potrà esibirla domani nella passerella finale di Madrid. Nella penultima frazione della corsa iberica gioisce ancora una volta un super: il campione olimpico della Ineos Grenadiers trova la terza vittoria parziale, che va a sommarsi alla classifica dei GPM. Scatti, controscatti e continui capovolgimenti di fronte nella prima parte di gara che è stata affrontata a velocità altissime. Alla fine si è formata la fuga con in testa un sestetto composto da Marc Soler (UAE Team Emirates), Robert Stannard e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Simon ...

