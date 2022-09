Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 18:10 (Di sabato 10 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano andiamo a Londra Carlo III è stato proclamato formalmente il re l’ufficialità è stata sottoscritta tra gli altri dalla prima ministra distratto dal principe William dalla regina consorte Camilla e dell’arcivescovo di Canterbury di mia madre nel sostenere il governo costituzionale nel ricercare la pace e l’armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth spiega Carlo III so che sarò sostenuto dall’ affetto e la lealtà popoli di cui sono stato chiamato essere sovrano e che Nel portare avanti questi dovevi sono guidato dai loro Parlamento eletti ha proseguito si tratta di un evento storico Anche perché te la prima volta la proclamazione del rene trasmessa in diretta televisiva ufficiale dell’Ordine della giarrettiera antichissimo risalente al ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano andiamo a Londra Carlo III è stato proclamato formalmente il re l’ufficialità è stata sottoscritta tra gli altri dalla prima ministra distratto dal principe William dalla regina consorte Camilla e dell’arcivescovo di Canterbury di mia madre nel sostenere il governo costituzionale nel ricercare la pace e l’armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth spiega Carlo III so che sarò sostenuto dall’ affetto e la lealtà popoli di cui sono stato chiamato essere sovrano e che Nel portare avanti questi dovevi sono guidato dai loro Parlamento eletti ha proseguito si tratta di un evento storico Anche perché te la prima volta la proclamazione del rene trasmessa in diretta televisiva ufficiale dell’Ordine della giarrettiera antichissimo risalente al ...

