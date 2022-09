Swiatek-Jabeur in tv oggi: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Iga Swiatek ed Ons Jabeur si affronteranno nell’ultimo atto degli US Open 2022. La polacca, battendo in tre set la bielorussa Aryna Sabalenka, ha raggiunto la sua terza finale Slam in carriera dopo le due disputate (e vinte) al Roland Garros nel 2020 e quest’anno. Per la tunisina, invece, si tratta della seconda ed anche consecutiva, lei che lo scorso luglio si è dovuta arrendere in tre set a Wimbledon contro la kazaka Elena Rybakina. In semifinale si è sbarazzata della francese Caroline Garcia, la tennista più in forma del circuito, lasciandole appena quattro giochi. Secondo i bookmakers, sarà la numero uno del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2), così come pari è il computo dei loro incroci sul cemento (1-1). Entrambe, raggiungendo la finale a New ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Igaed Onssi affronteranno nell’ultimo atto degli US. La polacca, battendo in tre set la bielorussa Aryna Sabalenka, ha raggiunto la sua terza finale Slam in carriera dopo le due disputate (e vinte) al Roland Garros nel 2020 e quest’anno. Per la tunisina, invece, si tratta della seconda ed anche consecutiva, lei che lo scorso luglio si è dovuta arrendere in tre set a Wimbledon contro la kazaka Elena Rybakina. In semifinale si è sbarazzata della francese Caroline Garcia, la tennista più in forma del circuito, lasciandole appena quattro giochi. Secondo i bookmakers, sarà la numero uno del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2), così come pari è il computo dei loro incroci sul cemento (1-1). Entrambe, raggiungendo la finale a New ...

