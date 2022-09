(Di sabato 10 settembre 2022) Alessandro, ex difensore del, è intervenuto al programma 'I Tirapietre' in onda su Radio Amore Campania . L'argomento affrontato è stato naturalmente la squadra azzurra, la partita con ...

Alessandro, ex difensore del Napoli , è intervenuto al programma 'I Tirapietre' in onda su Radio Amore Campania . L'argomento affrontato è stato naturalmente la squadra azzurra, la partita con lo Spezia ,...gli ha dato subito la fiducia necessaria e lui lo sta ripagando alla grandissima. I due ... si mantiene cauto l'ex difensore del Napoli Alessandroche però è colpito dall'impatto di ... Renica su Spalletti: “La sua mano sul Napoli è chiarissima” Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre" su Radio Amore Campania: “Mi auguro che contro lo Spezia si inverta la rotta visto che negli ultimi due anni h ..."Griglia scudetto All’inizio avrei detto che il Napoli non poteva essere tra le favorite, ma qualche ripensamento inizio ad averlo".