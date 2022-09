Quirinale: nessun incontro in campagna elettorale con leader partiti (Di sabato 10 settembre 2022) "Nel periodo della campagna elettorale, nei mesi di agosto e di settembre, il presidente della repubblica Sergio Mattarella non ha incontrato alcun leader di partito. E non ha discusso con alcun leader o esponente di partito di temi post-elettorali".Lo riferisce l`ufficio stampa del Quirinale a chi chiede conferma della notizia - apparsa sul Fatto Quotidiano - di due recenti incontri con la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) "Nel periodo della, nei mesi di agosto e di settembre, il presidente della repubblica Sergio Mattarella non ha incontrato alcundi partito. E non ha discusso con alcuno esponente di partito di temi post-elettorali".Lo riferisce l`ufficio stampa dela chi chiede conferma della notizia - apparsa sul Fatto Quotidiano - di due recenti incontri con la presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

