Phisikk du role – Berlusconi | Des Rosiers e i bidet di Gheddafi

(Di sabato 10 settembre 2022) Non crediamo di mancare di rispetto alla regina più amata dai repubblicani di tutti i mondi, peraltro nota per il suo sense of humor, interrompendo I “coccodrilli” con un piccolo deragliamento verso la misera cronaca di questa sbilenca campagna elettorale italiana, estraendone qualche rara perla. Nell’unica Camera che non si scioglie mai, la Porta a Porta vespiana in luccicante ripresa autunnale,ci regala la storiella dei. Con l’aplomb un cicinin appannato dall’incalzare (non impietoso, però ) dell’età, colui che ha permeato di sé un’era intera ha raccontato di duecentoda lui regalati aper ragioni umanitarie e di alta diplomazia. A coloro cui sparluccicavano gli occhi domandandosi se per caso non avessero compreso bene gli argomenti di vaga pertinenza scatologica del più volte ...

Formiche.net

'Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind', così cantava il grande Ray Charles nel 1960, rendendo celebre la cover di un brano del 1930 che, giocando ...Si leggono in questa corta vigilia elettorale, analisi colte e certamente condivisibili sull'irrilevanza della "questione cattolica" nella scena politica italiana. Non è eccepibile, infatti, la ... Phisikk du role - Compilatori compulsivi di liste elettorali