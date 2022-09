Lecce, è di Colombo il miglior gol del mese (Di sabato 10 settembre 2022) Il gol di Colombo al Napoli nel pareggio con il Lecce è stato premiato come il miglior gol del mese di agosto Lorenzo Colombo è stato premiato dalla Serie A con il riconoscimento per il miglior gol del mese di Agosto. ?????? ??? ?? ?????? ?° ??? ??? ????! ? @LorenzoColo29, è tuo il #GOTM di Agosto! ? @cryptocom ? @OfficialUSLecce pic.twitter.com/7A7LEKeoC5— Lega Serie A (@SerieA) September 8, 2022 Il gol in questione è quello del pareggio del Lecce contro il Napoli. «Che onore» il commento dell’attaccante giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il gol dial Napoli nel pareggio con ilè stato premiato come ilgol deldi agosto Lorenzoè stato premiato dalla Serie A con il riconoscimento per ilgol deldi Agosto. ?????? ??? ?? ?????? ?° ??? ??? ????! ? @LorenzoColo29, è tuo il #GOTM di Agosto! ? @cryptocom ? @OfficialUSpic.twitter.com/7A7LEKeoC5— Lega Serie A (@SerieA) September 8, 2022 Il gol in questione è quello del pareggio delcontro il Napoli. «Che onore» il commento dell’attaccante giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Lecce, è di Colombo il miglior gol del mese - Dalla_SerieA : Lecce, Baroni: 'Colombo e Ceesay per una maglia. Monza? Non è in difficoltà' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Baroni,a Lecce un Monza che non reputo in difficoltà Banda recupera, Colombo e Cessay si contendono la maglia - AnsaPuglia : Calcio: Baroni,a Lecce un Monza che non reputo in difficoltà. Banda recupera, Colombo e Cessay si contendono la mag… -