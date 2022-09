Karl Lagerfeld | l’imperatore della moda

(Di sabato 10 settembre 2022), detto “il Kaiser”ossia, nasce ad Ambrurgo il 10 settembre del 1933. Tedesco nei modi, francese nella forma, universale nell’anima,è riuscito a fare del suo nome un marchio indipendente. A lui dobbiamo il rilancio di prestigiose case di, prima fra tutte: Chanel. E poi Fendi, Chloè, fino alla collaborazione con il colosso del low cost H&M per il quale nel 2001 ha firmato un’edizione limitata subito andata a ruba, e infine Hogan. Dal 2010, infatti, per 4 stagioni, ha ringiovanito il look dei modelli più classici del brand, e ripensato lo stile di sneakers e ballerine.ha dato, e lasciato, un’impronta indelebile ovunque egli sia passato; una scia di eleganza, originalità immortale, ...

"E' misteriosa ma umana, semplicemente impeccabile" sentenziò l'ex stilista di Chanel,. Del resto, la sovrana britannica è stata capace di dosare tradizione e innovazione e di arrivare ...