Juan Jesus | «L’anno scorso questa partita l’abbiamo persa | la vittoria è un segnale importante»

Nel post partita di Napoli-Spezia, ai microfoni di Dazn il difensore del Napoli, Juan Jesus. «Tre punti importantissimi, il gol alla fine, ora abbiamo tre giorni per recuperare e prepararci alla Champions. Quando si va ad esultare sotto la curva è più facile recuperare energie, L'anno scorso questa partita l'abbiamo persa, questo ci dà un segnale importante. Non serve fare gol all'ultimo, se ne possono fare molti di più. Il limite che abbiamo contro le piccole? Non è che la palla gira piano, ma che le squadre decidono di giocare così, hanno paura di uscire, quando non c'è troppo spazio non è bello per il calcio, non è divertente e non è uno spettacolo per i tifosi, bisogna sfruttare l'occasione quando

