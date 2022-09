D23 Expo 2022: tutte le novità dell’MCU da The Marvels a Fantastic Four (Di sabato 10 settembre 2022) Inizia il D23 Expo 2022 e con lui tante novità sul mondo di Star Wars, Pixar e, naturalmente, sul Marvel Cinematic Universe! Tra i numerosi stand Disney presenti, i Marvel Studios ci hanno offerto oltre un minuto di dettagli esclusivi in anteprima su ciò che accadrà. Il filmato promette grandi annunci su tutto ciò che riguarda la Fase 5 del MCU, da The Marvels a Fantastic Four. D23 Expo 2022: ecco un assaggio di cosa ci aspetta nell’MCU prossimamente Il D23 di quest’anno, la celebrazione biennale di tutto ciò che è Disney, si preannuncia davvero enorme. Da Star Wars ai nuovi film Disney in live action, un weekend di pura magia. L’esposizione offre ai partecipanti pannelli divertenti e tonnellate di stand con prodotti e merchandising esclusivi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Inizia il D23e con lui tantesul mondo di Star Wars, Pixar e, naturalmente, sul Marvel Cinematic Universe! Tra i numerosi stand Disney presenti, i Marvel Studios ci hanno offerto oltre un minuto di dettagli esclusivi in anteprima su ciò che accadrà. Il filmato promette grandi annunci su tutto ciò che riguarda la Fase 5 del MCU, da The. D23: ecco un assaggio di cosa ci aspetta nell’MCU prossimamente Il D23 di quest’anno, la celebrazione biennale di tutto ciò che è Disney, si preannuncia davvero enorme. Da Star Wars ai nuovi film Disney in live action, un weekend di pura magia. L’esposizione offre ai partecipanti pannelli divertenti e tonnellate di stand con prodotti e merchandising esclusivi e ...

