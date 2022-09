CM.com – Inter, Parolo: ‘Inzaghi ha perso leadership e ci sono due situazioni difficili da decifrare’ | Mercato (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-09 22:57:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: Intervenuto dagli studi di Dazn, l’ex centrocampista, Marco Parolo, ha espresso la propria opinione in merito all’Inter. “Quando le amichevoli estive non esprimono un certo ritmo, qualche segnale c’è. Si è parlato tanto dell’arrivo di Lukaku e del cambiamento del gioco offensivo, ma per me anche le situazioni di Skriniar e de Vrij non sono facili da decifrare. Aspetto Gosens, che doveva essere il titolare (della fascia sinistra) e anche lì c’è un vuoto da colmare. Secondo me la mancata vittoria dello scudetto ha tolto in qualche modo un po’ di leadership a Inzaghi, che ora deve andare a riprendersela. Deve fare questo salto di qualità: lo ha nelle corde, è lui che deve prendere per ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-09 22:57:00 Calcio.com riporta quanto segue:venuto dagli studi di Dazn, l’ex centrocampista, Marco, ha espresso la propria opinione in merito all’. “Quando le amichevoli estive non esprimono un certo ritmo, qualche segnale c’è. Si è parlato tanto dell’arrivo di Lukaku e del cambiamento del gioco offensivo, ma per me anche ledi Skriniar e de Vrij nonfacili da decifrare. Aspetto Gosens, che doveva essere il titolare (della fascia sinistra) e anche lì c’è un vuoto da colmare. Secondo me la mancata vittoria dello scudetto ha tolto in qualche modo un po’ dia Inzaghi, che ora deve andare a riprendersela. Deve fare questo salto di qualità: lo ha nelle corde, è lui che deve prendere per ...

