Beach soccer | Europei 2022 | azzurre in finale | azzurri sconfitti dal Portogallo in semifinale

(Di sabato 10 settembre 2022) Sorriso agrodolce per l’Italia del, che ha concluso questo sabato 10 settembre aglidi Cagliari con una vittoria ed una sconfitta. La Nazionale femminile ha sconfitto l’Ucraina per 3-1 ed ha staccato il pass per la, proseguendo il suo ottimo periodo che l’ha vista qualificarsi anche ai WorldGames di Bali 2023. A separarle dalla vittoria continentale ci sarà la Spagna. Si è invece arresa alla Nazionale maschile del ct Del Duca, penalizzata da qualche assenza e travolta per 8-3 dal. La chance per riscattarsi arriverà già domani, in occasione dellaper il terzo e quarto posto contro la Spagna. SportFace.