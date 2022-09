Allerta per l’uragano Danielle in Italia: dove potrebbe colpire (Di sabato 10 settembre 2022) Scatta l’allarme in Europa per l’arrivo dell’uragano Danielle, il primo evento atlantico del 2022 formatosi in pieno oceano. Si tratta di una configurazione atmosferica che i meteorologi definiscono inconsueta e mai vista prima, con l’uragano che starebbe puntando l’Europa e che nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare in Italia. Nelle scorse ore c’era il rischio di una intensificazione, con la NOAA – la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’ente americano che si occupa di Oceani e Atmosfera – che aveva ipotizzato un uragano di categoria 1, ma sembrerebbe che Danielle sia declassato in depressione extra-tropicale. Il declassamento, comunque, non fa tirare un sospiro di sollievo al Vecchio Continente che non può e non deve abbassare la guardia a causa dei forti venti che ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Scatta l’allarme in Europa per l’arrivo del, il primo evento atlantico del 2022 formatosi in pieno oceano. Si tratta di una configurazione atmosferica che i meteorologi definiscono inconsueta e mai vista prima, conche starebbe puntando l’Europa e che nei prossimi giornianche arrivare in. Nelle scorse ore c’era il rischio di una intensificazione, con la NOAA – la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’ente americano che si occupa di Oceani e Atmosfera – che aveva ipotizzato un uragano di categoria 1, ma sembrerebbe chesia declassato in depressione extra-tropicale. Il declassamento, comunque, non fa tirare un sospiro di sollievo al Vecchio Continente che non può e non deve abbassare la guardia a causa dei forti venti che ...

