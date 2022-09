Vaccini Covid aggiornati e booster, a chi serve (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il fatto che questi Vaccini adattati siano approvati per gli over 12 non vuole dire che noi dobbiamo vaccinare anche i 30-40enni che hanno fatto già il ciclo completo di Vaccini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sui Vaccini Covid aggiornati e la possibilità, evidenziata oggi dagli esperti, anche per chi non fa parte delle categorie a rischio di immunizzarsi con il booster. “In questo momento la priorità è agli ultra 70enni e ultra 80enni e ai fragili – sottolinea Bassetti – queste sono le categorie più a rischio. Allargare ora la platea dei vaccinabili rischia di distogliere l’attenzione sulla necessità di vaccinare con il booster le categorie a rischio previste dalla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il fatto che questiadattati siano approvati per gli over 12 non vuole dire che noi dobbiamo vaccinare anche i 30-40enni che hanno fatto già il ciclo completo di”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, suie la possibilità, evidenziata oggi dagli esperti, anche per chi non fa parte delle categorie a rischio di immunizzarsi con il. “In questo momento la priorità è agli ultra 70enni e ultra 80enni e ai fragili – sottolinea Bassetti – queste sono le categorie più a rischio. Allargare ora la platea dei vaccinabili rischia di distogliere l’attenzione sulla necessità di vaccinare con ille categorie a rischio previste dalla ...

