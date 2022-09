Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 17:10 (Di venerdì 9 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Il mondo piange la regina Elisabetta seconda morta ieri a 96 anni in Scozia previsto per oggi pomeriggio il discorso del nuovo Re Carlo III che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani Buckingham Palace annunciato che il lutto della famiglia reale e durerà da oggi fino a 7 giorni dopo i funerali che potrebbero tenerti il 19 settembre secondo quanto riferito dal Guardian nelle residenze reali le bandiere a mezz’asta sono in tale posizione fino alle 8 del mattino successivo all’ultimo giorno di lutto della famiglia reale oggi Inoltre colpi di cannone a salve saranno superati a Londra un colpo per ciascun anno di vita della regina sottolineato kampalas i passi formali dell’accensione al trono inizieranno questa mattina ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Il mondo piange la regina Elisabetta seconda morta ieri a 96 anni in Scozia previsto per oggi pomeriggio il discorso del nuovo Re Carlo III che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani Buckingham Palace annunciato che il lutto della famiglia reale e durerà da oggi fino a 7 giorni dopo i funerali che potrebbero tenerti il 19 settembre secondo quanto riferito dal Guardian nelle residenze reali le bandiere a mezz’asta sono in tale posizione fino alle 8 del mattino successivo all’ultimo giorno di lutto della famiglia reale oggi Inoltre colpi di cannone a salve saranno superati a Londra un colpo per ciascun anno di vita della regina sottolineato kampalas i passi formali dell’accensione al trono inizieranno questa mattina ...

