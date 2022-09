Ultime Notizie – Federico Faggin, genio italiano padre del primo microprocessore: nel 2002 il libro Adnkronos (Di venerdì 9 settembre 2022) Non Bill Gates né Steve Jobs, ma è uno scienziato e fisico italiano il padre del primo microprocessore del mondo, il mitico Intel 4004. Federico Faggin, classe 1941 e volato negli Usa nel lontano 1968 alla volta della Silicon Valley, ha ricevuto oggi il Premio Apollodoro al ‘Roma Innovation Hub’ mentre domani presenterà al Festival della Letteratura di Mantova il suo ultimo libro, “Irriducibile. La coscienza, la vita. I computer e la nostra natura”, edito da Mondadori. Proprio su di lui, nel 2002, il professor Angelo Gallippi scrisse, edito da Adnkronos Libri, il libro: “Faggin. Il padre del Chip intelligente”. “E’ un libro coerente con i documenti e il mio pensiero. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Non Bill Gates né Steve Jobs, ma è uno scienziato e fisicoildeldel mondo, il mitico Intel 4004., classe 1941 e volato negli Usa nel lontano 1968 alla volta della Silicon Valley, ha ricevuto oggi il Premio Apollodoro al ‘Roma Innovation Hub’ mentre domani presenterà al Festival della Letteratura di Mantova il suo ultimo, “Irriducibile. La coscienza, la vita. I computer e la nostra natura”, edito da Mondadori. Proprio su di lui, nel, il professor Angelo Gallippi scrisse, edito daLibri, il: “. Ildel Chip intelligente”. “E’ uncoerente con i documenti e il mio pensiero. ...

