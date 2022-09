Ufficiale, la Premier rinvia le partite per la morte della Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Ora è Ufficiale, la Premier League ha deciso di rinviare il prossimo turno di campionato in seguito alla morte della Regina Elisabetta. “In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, si legge in una nota della Premier. “Per onorare la sua vita straordinaria L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) Ora è, laLeague ha deciso dire il prossimo turno di campionato in seguito allaElisabetta. “In una riunione questa mattina, i clubLeague hanno reso omaggio a Sua Maestà laElisabetta II”, si legge in una nota. “Per onorare la sua vita straordinaria L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

