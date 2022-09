Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una vera festa quella che oggi si svolge nel porto di La Trinitè-Sur-Mer, in Bretagna, per il battesimo del mare del Class40 Ibsa, la nuova imbarcazione con cui lo skipper Alberto Bona parteciperà a novembre alla Route du Rhum. La regata transatlantica è il primo progetto del programma triennale Sailing into the Future. Together che il velista oceanico ha avviato con Ibsa a inizio del 2022. L'evento si è svolto alla presenza di Arturo Licenziati, presidente e Ceo del Gruppo Ibsa, di Alberto Bona e di tutta la sua squadra.“Sailing into the Future. Together è il progetto triennale e internazionale che abbiamo fortemente voluto perchè unisce diversi elementi per noi estremamente prioritari e distintivi: innovazione, tecnologia, impegno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una veraquella che oggi si svolge nel porto di La-Sur-Mer, in Bretagna, per ildeldel, la nuova imbarcazione con cui lo skipper Alberto Bona parteciperà a novembre alla Route du Rhum. La regata transatlantica è il primo progetto del programma triennale Sailing into the Future. Together che il velista oceanico ha avviato cona inizio del 2022. L'evento si è svolto alla presenza di Arturo Licenziati, presidente e Ceo del Gruppo, di Alberto Bona e di tutta la sua squadra.“Sailing into the Future. Together è il progetto triennale e internazionale che abbiamo fortemente voluto perchè unisce diversi elementi per noi estremamente prioritari e distintivi: innovazione, tecnologia, impegno ...

ItaliaNotizie24 : Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa - - ZerounoTv : Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa -… - Italpress : Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa -

Vela, Kuka 3 dell'Associazione nautica sebina è primo anche in Francia Grande la soddisfazione di tutto l'equipaggio di riusicire a tagliare vittoriosi il traguardo a La Trinite Sur Mer, tempio della vela d'altura francese. Il "Kuka 3" è uno scafo della serie Coockson ... ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS DANS NOS MAISONS Pourquoi cette irritation contre sa soeur Sur le plan psychologique, elle pensait être à la hauteur de la situation, mais se rend compte que sa réputation risque d'être compromise. Son échec est ... Il Tempo Grande la soddisfazione di tutto l'equipaggio di riusicire a tagliare vittoriosi il traguardo a La TriniteMer, tempio della vela d'altura francese. Il "Kuka 3" è uno scafo della serie Coockson ...Pourquoi cette irritation contre sa soeurle plan psychologique, elle pensait être à la hauteur de la situation, mais se rend compte que sa réputation risque d'être compromise. Son échec est ... Trinitè-Sur-Mer in festa per il battesimo del mare del Class40 Ibsa