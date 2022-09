Traffico Roma del 09-09-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati al momento abbiamo Code in tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria è sempre aNord per lavori in corso code sulla Cassia Veientana 3 Tor de’ ceveri il raccordo anulare e sulla via Cassia 3 La storta e la Giustiniana perinvece si rallenta lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Lanina sulla via Pontina sono invece i lavori in corso e provocare code nelle due direzioni tra Castel di Decima e Spinaceto nel pomeriggio dalle 17 alle 20 un evento politico in Largo Ravizza sono possibili rallentamenti Inoltre sono possibili disagi oggi per chi si sposta in treno a causa dello sciopero in Trenitalia in corso fino al 17 Servizio regolare nella capitale per ...