Spezia, ecco il nuovo uomo mercato: è un ex Fiorentina (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo Spezia, dopo l'addio di Riccardo Pecini, è vicinissimo ad ufficializzare Eduardo Macia come General Manager e capo dell'area... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo, dopo l'addio di Riccardo Pecini, è vicinissimo ad ufficializzare Eduardo Macia come General Manager e capo dell'area...

SiamoPartenopei : Napoli-Spezia, vola la prevendita e settori in esaurimento: ecco quanti biglietti sono stati venduti - Spezia_1906 : #BackToSchool: ecco l'iniziativa in occasione di #SpeziaSampdoria - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA LIGURIA - Napoli-Spezia, la trasferta sarà vietata per i tifosi ospiti: ecco tutti i dettagli - sscalcionapoli1 : Napoli-Spezia, la trasferta sarà vietata per i tifosi ospiti: ecco tutti i dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA LIGURIA - Napoli-Spezia, la trasferta sarà vietata per i tifosi ospiti: ecco tutti i dettagli -