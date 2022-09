Sampdoria, colpo per le Women: fatta per Alice Regazzoli (Di venerdì 9 settembre 2022) colpo della Sampdoria Women, che ha ufficializzato l’arrivo in blucerchiato di Alice Regazzoli: c’è l’annuncio La Sampdoria Women si è assicurata le prestazioni di Alice Regazzoli, che arriva con la formula del prestito, come dichiarato dallo stesso club. IL COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Alice Regazzoli (nata a Milano il 15 marzo 1999)». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022)della, che ha ufficializzato l’arrivo in blucerchiato di: c’è l’annuncio Lasi è assicurata le prestazioni di, che arriva con la formula del prestito, come dichiarato dallo stesso club. IL COMUNICATO – «L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice(nata a Milano il 15 marzo 1999)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

