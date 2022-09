Questo video non mostra il decesso di George H. W. Bush (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre è stato pubblicato su Twitter un video della durata di 45 secondi in cui si vede il Presidente George H. W. Bush, 41° Presidente degli Stati Uniti, svenire e una serie di persone, tra cui l’allora First lady Barbara Bush, soccorrerlo. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto in inglese, che recita: «That time President Bush Died on Live TV To be replaced by a clone?» (in italiano: «Il Presidente Bush è morto in diretta tv per essere sostituito da un clone?»). Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il video originale risale all’11 gennaio 1992 e, come si può vedere qui, mostra una scena in cui George H.W. ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre è stato pubblicato su Twitter undella durata di 45 secondi in cui si vede il PresidenteH. W., 41° Presidente degli Stati Uniti, svenire e una serie di persone, tra cui l’allora First lady Barbara, soccorrerlo. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto in inglese, che recita: «That time PresidentDied on Live TV To be replaced by a clone?» (in italiano: «Il Presidenteè morto in diretta tv per essere sostituito da un clone?»). Si tratta di unpresentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Iloriginale risale all’11 gennaio 1992 e, come si può vedere qui,una scena in cuiH.W. ...

