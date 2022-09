Price cap al gas, Ue: “Pronti a convocare un altro vertice a settembre” (Di venerdì 9 settembre 2022) La presidenza di turno ceca del Consiglio europeo ha annunciato di essere pronta a convocare una nuova riunione straordinaria dei ministri dell’Energia dei Ventisette entro fine settembre, se necessario. Lo scopo è approvare rapidamente le misure contro il caro energia, che saranno presentate formalmente dalla Commissione europea martedì a Stasburgo. Le misure sono state formulare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) La presidenza di turno ceca del Consiglio europeo ha annunciato di essere pronta auna nuova riunione straordinaria dei ministri dell’Energia dei Ventisette entro fine, se necessario. Lo scopo è approvare rapidamente le misure contro il caro energia, che saranno presentate formalmente dalla Commissione europea martedì a Stasburgo. Le misure sono state formulare L'articolo proviene da Inews24.it.

ladyonorato : La geniale #Ursula ci rivela che NON PUÒ mettere un price cap a tutto il gas importato, perché - ehm - se lo fa anc… - Agenzia_Ansa : 'Il price cap è importantissimo, vanno superate le resistenze', ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mat… - repubblica : Gas, oggi la riunione dei ministri Ue. Berlino: 'Tetto al prezzo ora non è corretto'. Mattarella: 'Price cap import… - IacobellisT : RT @ladyonorato: La geniale #Ursula ci rivela che NON PUÒ mettere un price cap a tutto il gas importato, perché - ehm - se lo fa anche gli… - Franco_Pacini : RT @ignaziocorrao: Chissà poi di cosa hanno parlato, visto che la decisione sul #pricecap slitta a ottobre… magari di #rinnovabili, #extrap… -