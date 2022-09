(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti-Cagliari si avvicina. Domani alle ore 14 al Ciro Vigorito arriverà la compagine sarda guidata da Fabio Liverani, una delle grandi favorite per la promozione diretta in serie A. L’attaccante Leonardoha parlato anche di questo appuntamento nell’intervista rilasciata alla trasmissione “Il Cagliari in diretta”, in onda su Radiolina e Videolina. Amore per la maglia – “Prima di arrivare al Cagliari cambiavo squadre con grande frequenza, non avrei mai pensato di rimanere così a lungo, comprare anche una casa. Avevo ricevuto feedback positivi, mi dicevano che arrivando qui non me ne sarei più voluto andare. Posso dire che avevano ragione”. Riscatto – “Dopo la retrocessione volevo dimostrare con i fatti che la mia voglia di riscatto era reale. Ci tengo alla maglia e alla città: qui vivo benissimo, sentivo un peso ...

infoitinterno : TGR - Vannucci “Contro il Benevento Lapadula ancora favorito su Pavoletti” -

...se il ballottaggio conè sempre vivo. CITTADELLA - FROSINONE - sabato ore 14:00 Tre vittorie in quattro partite per il Frosinone, che ci ha rimesso le penne solamente contro il. ...Con elementi che sembravano essere un lusso persino in serie A (Nandez,, Rog, Goldaniga). Per ilil secondo esame severo dopo quello di Marassi contro il Genoa: in fondo proprio ... Pavoletti: "A Benevento gara complessa, non dovremo cedere ai tranelli" "Pavoletti in diretta su Radiolina: 'Io e Lapadula insieme Mi piace'", titola in taglio alto L'Unione Sarda oggi in edicola. Verso Benevento-Cagliari. Il capitano: "Siamo una squadra forte, è normale ...Un particolare tipo di calciatore è l’attaccante da serie cadetta, le due squadre ne hanno quantomeno uno a testa La partita tra Benevento e Cagliari (domani, ore 14) sarà un grande incontro, una sfid ...