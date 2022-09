Napoli | marmitte e chiavi alterate in auto | nei guai quattro uomini

SkyTG24 : Napoli, avevano in auto marmitte e catalizzatori: quattro denunciati -

...rinvenuto due, un catalizzatore, un girabacchino e una chiave esagonale di cui gli occupanti non hanno saputo giustificare la provenienza. I quattro, tra i 21 e 31 anni provenienti da...Stanotte gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaromonte hanno notato un'auto, con a bordo quattro persone, che stava ... Napoli, avevano in auto marmitte e catalizzatori: quattro denunciati Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaromonte hanno notato un’auto, con a bordo ...I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per concorso in furto aggravato Aniello Capuano e Aniello Piscopo, entrambi già noti alle forze dell’ordine.