Mercato Roma, Pinto non si ferma: un ex Napoli nel mirino! (Di venerdì 9 settembre 2022) La rosa della Roma si è rafforzata notevolmente in questa sessione estiva di calcioMercato, ma il tecnico giallorosso José Mourinho, ha evidenziato una lacuna nel reparto difensivo. A questo proposito, Pinto e il suo entourage stanno lavorando sul Mercato degli svincolati per accontentare lo Special One. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, i giallorossi avrebbero intensificato i contatti con l’ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic, ad oggi svincolato dopo la breve esperienza al Genoa. Mercato Roma Maksimovic Si tratta di un colpo che ha principalmente lo scopo di allungare la panchina della squadra, visti gli innumerevoli impegni che tutte le società dovranno affrontare in vista del mondiale. Il curriculum del calciatore è certamente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) La rosa dellasi è rafforzata notevolmente in questa sessione estiva di calcio, ma il tecnico giallorosso José Mourinho, ha evidenziato una lacuna nel reparto difensivo. A questo proposito,e il suo entourage stanno lavorando suldegli svincolati per accontentare lo Special One. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, i giallorossi avrebbero intensificato i contatti con l’ex difensore delNikola Maksimovic, ad oggi svincolato dopo la breve esperienza al Genoa.Maksimovic Si tratta di un colpo che ha principalmente lo scopo di allungare la panchina della squadra, visti gli innumerevoli impegni che tutte le società dovranno affrontare in vista del mondiale. Il curriculum del calciatore è certamente ...

lucianonobili : Strada per strada, mercato per mercato! Appuntamento tra poco al Mercato di via Catania a #Roma insieme alla minist… - lucianonobili : Never stop! Al Mercato di via Catania a #Roma insieme alla ministra @ElenaBonetti ad ascoltare tanti commercianti e… - GiovaQuez : Zakharova: 'Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane c… - sportli26181512 : Roma: Maksimovic bussa di nuovo alla porta, ma i dubbi sono tanti. La situazione: Gli intermediari di Maksimovic so… - luciolazio : @OfficialSSLazio Potevate fargliela una domanda sul mercato della Roma -