LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Cassandro fuori in semifinale, Lodde tenta l'assalto alla finale e al pass olimpico (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 22/24 per Tomecek che aggancia Lodde. 15.50 Secondo errore per Lodde che quindi è a 22/24 contro i 23/24 di Delaunay. Basta rimanere nelle prime due posizioni per approdare in finale. 15.48 Tomecek fa 18 su 20: Cassandro viene quindi eliminato a causa di un punteggio minore in qualificazione. 15.47 19 su 20 per Luigi Lodde! L'azzurro prosegue la gara ed è in piena corsa per la finale. 15.46 Bene anche Cassandro e Tomecek: 14 su 16. 15.46 15 su 16: appena un errore per Lodde che rimane appaiato a Delaunay. 15.45 E non sbaglia Tammaro Cassandro! 12 su 14: è ancora in gara l'azzurro. 15.45 Sbaglia Tomecek sbaglia! Cassandro ha l'occasione ...

