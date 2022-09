LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: Ferrari competitiva, crede in pole e vittoria a Monza. Orario qualifiche su TV8 (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DELLE qualifiche IN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E RISULTATI FP2 GP Monza Ferrari DEVE credeRE NELL’ALL-IN: pole E vittoria Ferrari SUBITO AL COMANDO, COSA E’ CAMBIATO RISPETTO A SPA? VERSTAPPEN PENALIZZATO: LECLERC NE APPROFITTERA’ TRA qualifiche E GARA? CHARLES LECLERC: “CONTENTO DELLA MACCHINA, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “IL CRONOMETRO NON MENTE, OTTIMI SEGNALI!” LAURENT MEKIES: “UN GIORNO POSITIVO PER NOI” MAX VERSTAPPEN: “RED BULL FORTE SUL PASSO GARA” SERGIO PEREZ: “VARI ASSETTI PROVATI, PRONTO PER LE qualifiche” LEWIS HAMILTON: “LA Ferrari HA QUALCOSA IN PIU'” GEORGE RUSSELL: ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DELLEIN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E RISULTATI FP2 GPDEVERE NELL’ALL-IN:SUBITO AL COMANDO, COSA E’ CAMBIATO RISPETTO A SPA? VERSTAPPEN PENALIZZATO: LECLERC NE APPROFITTERA’ TRAE GARA? CHARLES LECLERC: “CONTENTO DELLA MACCHINA, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “IL CRONOMETRO NON MENTE, OTTIMI SEGNALI!” LAURENT MEKIES: “UN GIORNO POSITIVO PER NOI” MAX VERSTAPPEN: “RED BULL FORTE SUL PASSO GARA” SERGIO PEREZ: “VARI ASSETTI PROVATI, PRONTO PER LE” LEWIS HAMILTON: “LAHA QUALCOSA IN PIU'” GEORGE RUSSELL: ...

