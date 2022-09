Liv Morgan | “I fischi dei fan nei miei confronti? Mi aspettavo queste reazioni da parte del pubblico”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la controversa vittoria contro Ronda Rousey in quel di SummerSlam 2022, Livha ricevuto svariatenegative dadel. L’attuale campionessa di SmackDown è stata sommersa daie dai cori ‘You Tapped Out’ che sono partiti nell’episodio dello show blu post SummerSlam 2022, talesi sono fortunatamente affievolite nelle settimane successive. Ad oggi Liv, fresca della difesa titolata ai danni di Shayna Baszler a Clash at The Castle, ha riconquistato i pieni consensi deled ai microfoni di ‘Gorilla Position’ ha parlato di come ha reagito aidei fan nel post SummerSlam. “Non ero sorpresa dalla situazione” Livaveva previsto una circostanza ...

