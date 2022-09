Kim: «Mi sento sotto pressione. È la prima volta che gioco in un campionato tanto importante» (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervistato nell’ambito di un documentario trasmesso in Corea, il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni. Gli chiedono (non è chiaro quando sia stata realizzata l’intervista) se sente la pressione di essere in una squadra come il Napoli. Se la sente – come pare – va detto che in campo non si vede, viste le solide prestazioni offerte e i due gol già siglati su calcio piazzato. Queste le sue parole, pubblicate su Twitter da una pagina coreana. «Sono sotto forte pressione. Sono venuto a sostituire Koulibaly, che ha lasciato la squadra, ed è la prima volta che gioco in un campionato tanto importante ed in Champions League. Poi ci sarà la Coppa del Mondo. Dunque, sì: è normale che ci sia una certa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervistato nell’ambito di un documentario trasmesso in Corea, il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni. Gli chiedono (non è chiaro quando sia stata realizzata l’intervista) se sente ladi essere in una squadra come il Napoli. Se la sente – come pare – va detto che in campo non si vede, viste le solide prestazioni offerte e i due gol già siglati su calcio piazzato. Queste le sue parole, pubblicate su Twitter da una pagina coreana. «Sonoforte. Sono venuto a sostituire Koulibaly, che ha lasciato la squadra, ed è lachein uned in Champions League. Poi ci sarà la Coppa del Mondo. Dunque, sì: è normale che ci sia una certa ...

