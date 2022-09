Juve, chi per il dopo Alex Sandro: le idee bianconere (Di venerdì 9 settembre 2022) La Juve valuta alcuni profili per il dopo Alex Sandro sulla corsia mancina: piace Grimaldo del Benfica La Juve valuta alcuni profili per il dopo Alex Sandro sulla corsia mancina: piace Grimaldo del Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno dei portoghesi, prossimo avversario in Champions, è il primo nome sul taccuino dei bianconeri. A gennaio Cherubini penserà all’esterno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Lavaluta alcuni profili per ilsulla corsia mancina: piace Grimaldo del Benfica Lavaluta alcuni profili per ilsulla corsia mancina: piace Grimaldo del Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno dei portoghesi, prossimo avversario in Champions, è il primo nome sul taccuino dei bianconeri. A gennaio Cherubini penserà all’esterno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

