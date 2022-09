Intossicazione da monossido | sigilli al parrucchiere

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato posto sotto sequestro il salone delin via Posidonia a Pastena, a Salerno, dove un presunto mal funzionamento della caldaia ha provocato fuoriuscita didi carbonio e intossicato due bambini di 2 e 4 anni e le rispettive mamme, una delle quali in stato di gravidanza. Quest’ultima si trova in cura presso il Ruggi di Salerno, mentre tutte le altre vittime dopo un primo intervento presso l’ospedale di Salerno sono state trasportate a Napoli e sottoposte al trattamento con la camera iperbarica. Sono fuori pericolo di vita, mentre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, guidato dal comandante Antonio Corvino stanno eseguendo tutte le indagini con il supporto dei vigili del fuoco per capire anche se ci sono responsabilità sulla mancata revisione dell’impianto ...

salernotoday : Presunta intossicazione da monossido di carbonio: in 4 in ospedale, accertamenti presso un parrucchiere… -

SalernoToday

Probabilmente l'dadi carbonio, è stata provocata da un malfunzionamento al sistema di aerazione. Ma le indagini continuano per capire quanto accaduto.Salerno .dadi carbonio per quattro persone oggi pomeriggio presso un'attività di parrucchiere di Salerno. A sentirsi male sono state quattro persone: due donne (di cui una incinta) ed ... Presunta intossicazione da monossido di carbonio: in 4 in ospedale, accertamenti presso un parrucchiere StampaDue minori e anche due adulti hanno chiesto di essere soccorsi presso il ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dopo aver avuto dei malori che, presumibilmente, sono riconducibili ad una ...I vigili del fuoco del comando di Prato, sono intervenuti con due squadre ed un’autobotte nella tarda mattinata di quest’oggi per un incendio sviluppatosi ...