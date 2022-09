In Corea del Nord è passata una legge che permette l’attacco atomico preventivo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il governo di Pyongyang, capitale della Corea del Nord, ha approvato una legge che permette l’utilizzo dell’arsenale atomico in funzione preventiva. La legge approvata dal supremo leader Kim Yong-Un sostituisce un provvedimento passato nel 2017 che autorizzava l’utilizzo di armi atomiche solo in caso di invasione. Il provvedimento, pur destando qualche preoccupazione, non deve però spaventare: il paese rimane tecnologicamente e militarmente molto indietro ed è politicamente isolato, se si escludono scambi commerciali molto limitati. E’ comunque rallentamento delle politiche di denuclearizzazione dell’intera penisola di Corea, processo avviato da una decina di anni che prevede il raffreddamento e la distensione delle tensioni tra Sud e Nord. Kim ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Il governo di Pyongyang, capitale delladel, ha approvato unachel’utilizzo dell’arsenalein funzione preventiva. Laapprovata dal supremo leader Kim Yong-Un sostituisce un provvedimento passato nel 2017 che autorizzava l’utilizzo di armi atomiche solo in caso di invasione. Il provvedimento, pur destando qualche preoccupazione, non deve però spaventare: il paese rimane tecnologicamente e militarmente molto indietro ed è politicamente isolato, se si escludono scambi commerciali molto limitati. E’ comunque rallentamento delle politiche di denuclearizzazione dell’intera penisola di, processo avviato da una decina di anni che prevede il raffreddamento e la distensione delle tensioni tra Sud e. Kim ...

