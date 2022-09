In Afghanistan sempre più terrorismo. Presto potrebbe non limitarsi alle aree di conflitto (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime settimane si verificano sempre più spesso nuovi attacchi terroristici, soprattutto in Afghanistan, dove vengono condotti frequenti attacchi contro obiettivi locali e recentemente per lo più russi. L’ultimo attacco è avvenuto contro un’affollata moschea durante le preghiere, provocando la morte di oltre 20 persone. Oltre questo tipo di attacco, un nuovo stile di attentati suicidi è stato utilizzato per prendere di mira l’area vicino all’ingresso dell’ambasciata russa a Kabul provocando la morte di due dipendenti dell’ambasciata. È estremamente importante osservare ciò che sta accadendo in Afghanistan inquadrandolo come parte dell’ampia scena delle tendenze terroristiche globali, poiché ciò potrebbe indicare il modo in cui queste tendenze terroristiche potrebbero espandersi. Tuttavia questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime settimane si verificanopiù spesso nuovi attacchi terroristici, soprattutto in, dove vengono condotti frequenti attacchi contro obiettivi locali e recentemente per lo più russi. L’ultimo attacco è avvenuto contro un’affollata moschea durante le preghiere, provocando la morte di oltre 20 persone. Oltre questo tipo di attacco, un nuovo stile di attentati suicidi è stato utilizzato per prendere di mira l’area vicino all’ingresso dell’ambasciata russa a Kabul provocando la morte di due dipendenti dell’ambasciata. È estremamente importante osservare ciò che sta accadendo ininquadrandolo come parte dell’ampia scena delle tendenze terroristiche globali, poiché ciòindicare il modo in cui queste tendenze terroristichero espandersi. Tuttavia questa ...

