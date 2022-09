Fitto | “Taranto realtà complessa | ma con Giorgia Meloni si parla di temi veri”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Bisogna spiegare “agli elettori che c’è una coalizione compatta con una leadership che si sta delineando sempre più forte che è quella die soprattuttondo deidel Paese. La vera novità di questa campagna elettorale è che c’è un programma serio, credibile, costruito con un lavoro di anni, perché Fratelli d’Italia enon hanno mai sostenuto delle critiche senza portare un contributo costruttivo con delle soluzioni.Questo penso che sia la vera novità”. Lo ha detto questa mattina a, in una manifestazione elettorale di FdI, Raffaele, eurodeputato e co presidente del gruppo Conservatori e Riformisti almento europeo. “Insieme alla coerenza di questi anni – ha ...

Corriere di Taranto

Giampiero Mancarelli, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale diper la ... Al primo anno della giunta, la Puglia ha registrato un deficit nella sanità di circa 580 ...... Bari e Brindisi) con tutti i paesi delle province di, Matera e Cosenza è evidente la ...volontà politica che fu imposta già nel 2003 dall'allora presidente della Regione Puglia Raffaele, ... Appuntamenti elettorali in arrivo Anche quest’anno la procedura di emissione delle cedole librarie per gli studenti delle scuole primarie sarà completamente informatizzata. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’amministrazi ...«La ripartizione dei fondi per la sanità continua ad essere su base storica. A Veneto e Lombardia toccano 300 milioni di euro annui. E dal 1996 ad oggi, l’Emilia Romagna, a parità di popolazione, ha r ...