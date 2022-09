Fiorentina, Pradé: 'I fischi a Commisso mi hanno fatto male' (Di venerdì 9 settembre 2022) FIRENZE - "fischi e critiche non fanno mai piacere, ma fanno parte del nostro lavoro. Ci stanno i fischi di ieri: una partita come quella la Fiorentina la deve vincere. Ma quelli al presidente mi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) FIRENZE - "e critiche non fanno mai piacere, ma fanno parte del nostro lavoro. Ci stanno idi ieri: una partita come quella lala deve vincere. Ma quelli al presidente mi ...

dimitri_conti : Conferenza stampa ottima di #Barak, presentatosi (per modo di dire, l'aveva già fatto in campo) da giocatore della… - sportli26181512 : Fiorentina, Pradé: 'Mai cercato Bajrami. Barak ci completa': Il ds: 'I fischi? Fanno male ma fanno parte del nostro… - serieApallone : Fiorentina, Barak si presenta: 'Non vedevo l'ora di vestire di viola' | Pradè: 'Ieri fischi meritati': Oggi in sal… - massycherubin : @OgnissFla Pradè ha anche detto che la Fiorentina non ha mai cercato Bajrami. Chissà cosa pensa di questo… - sportli26181512 : Fiorentina, Pradè: 'Ecco cosa è successo con l'Empoli nell'ultimo giorno di mercato': Il ds della Fiorentina Daniel… -

Fiorentina, Pradé: 'I fischi a Commisso mi hanno fatto male' Lo ha dichiarato il ds della Fiorentina , Daniele Pradè , a margine della conferenza stampa di presentazione di Barak : "Da parte di tutti c'è frustrazione, dall'allenatore ai calciatori. Perdere l'... Fiorentina, Pradè: 'I fischi e le critiche fanno parte del nostro lavoro' Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Barak: 'Conosco benissimo Antonin, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo ... Lo ha dichiarato il ds della, Daniele Pradè , a margine della conferenza stampa di presentazione di Barak : "Da parte di tutti c'è frustrazione, dall'allenatore ai calciatori. Perdere l'...Il Direttore Sportivo della, Daniele Pradè, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Barak: 'Conosco benissimo Antonin, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo ...